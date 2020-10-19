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Прогноз погоды на 20 октября

Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

Днем 20октября в отдельных районах Витебской и Могилевской областей ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

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