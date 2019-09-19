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Прогноз погоды на 20 сентября

Погодные условия в Беларуси продолжит определять холодная неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. 20сентября опасных метеорологических явлений не ожидается.

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