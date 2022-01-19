Прогноз погоды на 20 января

В четверг погоду в Беларуси ночью будет определять область пониженного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтального раздела от циклона с центром над Финским заливом. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью порывистый, утром и днем на большей части территории сильный порывистый.