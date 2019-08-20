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Прогноз погоды на 21 августа
Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будут определять в основном активные фронтальные разделы. По юго-восточной половине скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в очень теплом воздухе.
Внимание!
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности).
21 августа (среда) по северо-западной половине республики ожидаются грозы, местами сильные ливни, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы по юго-восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30+31°С.
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