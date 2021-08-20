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Прогноз погоды на 21 августа

Погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.

21 августа местами по республике ожидаются грозы.


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