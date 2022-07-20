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Прогноз погоды на 21 июля: переменная облачность, кратковременные дожди
Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем по востоку скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами по востоку прогремят грозы. Ветер северо-западный ночью слабый до умеренного, днем порывистый, по востоку местами сильный порывистый. Днем 21 июля (четверг) местами по востоку республики ожидаются грозы, в отдельных районах усиление ветра порывами до 15-17 м/с, местами по западу республики максимальная температура воздуха достигнет +30.
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