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Прогноз погоды на 21 сентября

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы.

21 сентября опасных метеорологических явлений не ожидается.

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