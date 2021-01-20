3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Прогноз погоды на 21 января
Погодные условия будет в основном определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.
21 января (четверг) ожидается резкое изменение погодных условий: в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит -2, +4°С. В ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе