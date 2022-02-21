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Прогноз погоды на 22 февраля

Синоптическая ситуация. Погоду в республике будут определять атмосферные фронты. Внимание! Утром и днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

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