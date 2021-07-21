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Прогноз погоды на 22 июля

Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

22 июля опасных метеорологических явлений не ожидается.


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