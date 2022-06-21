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Прогноз погоды на 22 июня

Синоптическая ситуация. Погоду будут определять атмосферные фронты. По всей республике пройдут дожди, временами сильные, ожидаются и грозы.

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