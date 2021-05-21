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Прогноз погоды на 22 мая

Погодные условия в Беларуси ночью будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с юго-запада Европы. В отдельных районах республики ожидаются грозы. В дневные часы местами при грозах усиление ветра порывами до 15-18 м/с, по северо-западу республики - сильные дожди.

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