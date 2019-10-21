Прогноз погоды на 22 октября

Погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.



Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности)



В ночные и утренние часы 22 октября на большей части территории республики ожидается туман.



Минск +16 +18



Гродно +18 +20



Брест +20 +22



Гомель +19 +21



Могилев +16 +18



Витебск +15 +17



23 октября (среда) облачно с прояснениями. Без осадков. +14 +16



24 октября (четверг) переменная облачность. Без осадков. +14 +16



