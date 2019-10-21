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Прогноз погоды на 22 октября

Погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности)

В ночные и утренние часы 22 октября на большей части территории республики ожидается туман.

Минск +16 +18

Гродно +18 +20

Брест +20 +22

Гомель +19 +21

Могилев +16 +18

Витебск +15 +17

23 октября (среда) облачно с прояснениями. Без осадков. +14 +16

24 октября (четверг) переменная облачность. Без осадков. +14 +16

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