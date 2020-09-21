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Прогноз погоды на 22 сентября

Погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ночью и утром 22 сентября (вторник) в отдельных районах республики ожидается туман.

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