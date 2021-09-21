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Прогноз погоды на 22 сентября

Завтра погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы. В среду опасных метеорологических явлений не ожидается.

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