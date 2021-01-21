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Прогноз погоды на 22 января

Погодные условия будет определять теплая воздушная масса атлантического происхождения. 22 января местами по республике ожидается туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

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