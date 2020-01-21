ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 22 января

Погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. В течение суток 22 январяи ночью 23 января во многих районах страны сохранится ветер порывами до 15-20 м/с.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все