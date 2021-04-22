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Прогноз погоды на 23 апреля

Синоптическая ситуация. Погоду в Беларуси будет в основном определять неустойчивая холодная воздушная масса, ночью по юго-востоку республики сохранится влияние атмосферного фронта.

В дневные часы 23 апреля (пятница) местами по стране ожидаются грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с.


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