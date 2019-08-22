Прогноз погоды на 23 августа

Погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над нашей страной. В ночные и утренние часы 23 августа, пятница, в отдельных районах республики ожидается туман.



Днем в Минске, Гродно и Могилеве +22 +24, в Бресте +24 +26, в Гомеле +23 +25, в Витебске +22 +24.



