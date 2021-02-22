Прогноз погоды на 23 февраля

Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела.



Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! Ночью и утром 23 февраля (вторник) на большей части территории Брестской и Гродненской областей ожидается туман.



