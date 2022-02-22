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Прогноз погоды на 23 февраля

Погоду на территории Беларуси 23 февраля будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-западу фронтальные разделы, порывистый ветер, гололед, на дорогах гололедица.

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