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Прогноз погоды на 23 июля

Погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, в южных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Днем 23 июля местами по северной половине республики ожидаются грозы.

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