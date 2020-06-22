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Прогноз погоды на 23 июня

Синоптическая ситуация в Беларуси погодные условия в основном будут определять неустойчивая воздушная масса и малоподвижный атмосферный фронт. 23 июня (вторник) по южной половине страныв отдельных районах ожидаются грозы, сильные дожди.

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