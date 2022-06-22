ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 23 июня

Синоптическая ситуация. Погоду на территории страны в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 8-15°С, максимальная днем плюс 21-26°С.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все