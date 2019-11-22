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Прогноз погоды на 23 ноября

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия антициклона, сформированного в холодном воздухе.

23 ноября (суббота) опасных метеорологических явлений не ожидается.

Минск -2 -4

Гродно -1 -3

Брест -1 +1

Гомель -2 -4

Могилев -2 -4

Витебск -3 -5

24 ноября. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. -2 -4

25 ноября. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. -1 -3

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