Прогноз погоды на 23 ноября

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия антициклона, сформированного в холодном воздухе.



23 ноября (суббота) опасных метеорологических явлений не ожидается.



Минск -2 -4



Гродно -1 -3



Брест -1 +1



Гомель -2 -4



Могилев -2 -4



Витебск -3 -5



24 ноября. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. -2 -4



25 ноября. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. -1 -3



