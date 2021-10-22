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Прогноз погоды на 23 октября

Завтра в Беларуси погоду будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Вологодской областью России. На субботу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах республики сохранится ветер порывами до 15-18 м/с.

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