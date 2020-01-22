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Прогноз погоды на 23 января

Погоду в Беларуси ночью будет определять неустойчивая воздушная масса. Днем скажется влияние периферии антициклона с центром над Балканским полуостровом.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

(оранжевый уровень опасности)

Ночью 23 января (четверг) во многих районах страны сохранится

ветер порывами до 15-20 м/с.

Минск 0, -2 0, +2

Гродно 0, -2 +2 +4

Брест -1, +1 +2 +4

Гомель -1 -3 0, +2

Могилев -1 -3 -1, +1

Витебск -2 -4 0, -2

24 января. Преимущественно облачно. Кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, 5-10, порывы до 14 м/с.

25 января. Облачно с прояснениями. Небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, 5-10, порывы до 14 м/с.

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