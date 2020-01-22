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Прогноз погоды на 23 января
Погоду в Беларуси ночью будет определять неустойчивая воздушная масса. Днем скажется влияние периферии антициклона с центром над Балканским полуостровом.
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!
(оранжевый уровень опасности)
Ночью 23 января (четверг) во многих районах страны сохранится
ветер порывами до 15-20 м/с.
Минск 0, -2 0, +2
Гродно 0, -2 +2 +4
Брест -1, +1 +2 +4
Гомель -1 -3 0, +2
Могилев -1 -3 -1, +1
Витебск -2 -4 0, -2
24 января. Преимущественно облачно. Кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, 5-10, порывы до 14 м/с.
25 января. Облачно с прояснениями. Небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, 5-10, порывы до 14 м/с.
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