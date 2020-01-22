Прогноз погоды на 23 января

Погоду в Беларуси ночью будет определять неустойчивая воздушная масса. Днем скажется влияние периферии антициклона с центром над Балканским полуостровом.



Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!



(оранжевый уровень опасности)



Ночью 23 января (четверг) во многих районах страны сохранится



ветер порывами до 15-20 м/с.



Минск 0, -2 0, +2



Гродно 0, -2 +2 +4



Брест -1, +1 +2 +4



Гомель -1 -3 0, +2



Могилев -1 -3 -1, +1



Витебск -2 -4 0, -2



24 января. Преимущественно облачно. Кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, 5-10, порывы до 14 м/с.



25 января. Облачно с прояснениями. Небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, 5-10, порывы до 14 м/с.



