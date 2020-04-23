Прогноз погоды на 24 апреля

Синоптическая ситуация в Беларуси: ночью погодные условия в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря.



24 апреля (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.



Минск Переменная облачность западный 4-9 м/с, порывы до 12-14 м/с. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). +4 +6,



в окрестностях +1 +3 +15 +17



Гродно +5 +7 +18 +20



Брест +4+6 +18 +20



Гомель +4 +6 +16 +18



Могилев +3 +5 +14 +16



Витебск +3 +5 +13 +15



25 апреля. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. +11 +13



26 апреля. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с. +10 +12



