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Прогноз погоды на 24 апреля

Синоптическая ситуация в Беларуси: ночью погодные условия в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря.

24 апреля (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.

Минск Переменная облачность западный 4-9 м/с, порывы до 12-14 м/с. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). +4 +6,

в окрестностях +1 +3 +15 +17

Гродно +5 +7 +18 +20

Брест +4+6 +18 +20

Гомель +4 +6 +16 +18

Могилев +3 +5 +14 +16

Витебск +3 +5 +13 +15

25 апреля. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. +11 +13

26 апреля. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с. +10 +12

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