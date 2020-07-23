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Прогноз погоды на 24 июля

Синоптическая ситуация в Беларуси погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. 24 июля (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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