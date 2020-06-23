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Прогноз погоды на 24 июня

Погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по крайнему юго-западу страны сохранится влияние фронтального раздела.

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