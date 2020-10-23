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Прогноз погоды на 24 октября

Погодные условия на территории Беларуси будут определять теплая воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

24 октября (суббота) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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