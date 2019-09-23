Прогноз погоды на 24 сентября

Погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.



В ночные часы 24 сентября (вторник) на большей части территории страны ожидаются заморозки 0, -4°С.



В ночные часы 25 сентября (среда) на большей части территории республики, 26 сентября (четверг) местами, в основном по северо-востоку страны, ожидаются заморозки 0, -3°С.