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Прогноз погоды на 24 сентября

Погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

В ночные часы 24 сентября (вторник) на большей части территории страны ожидаются заморозки 0, -4°С.

В ночные часы 25 сентября (среда) на большей части территории республики, 26 сентября (четверг) местами, в основном по северо-востоку страны, ожидаются заморозки 0, -3°С.

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