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Прогноз погоды на 25 августа

Погоду ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов.

Днем 25 августа (вторник) местами по республикеожидаются грозы, в отдельных районах – сильные дожди.

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