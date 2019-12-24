ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 25 декабря

Погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса.

25 декабря в отдельных районах республики ожидается туман.

Минск +4 +6, +4 +6

Гродно +3 +5, +3 +5

Брест +3 +5, +3 +5

Гомель +4 +6, +4 +6

Могилев +4 +6, +4 +6

Витебск +4 +6, +4 +6

26 декабря (четверг). Преобладание облачной погоды. Временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с, +2 +4.

27 декабря (пятница). Преобладание облачной погоды. Местами по городу кратковременный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 12 м/с , -1, +1

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все