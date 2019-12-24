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Прогноз погоды на 25 декабря
Погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса.
25 декабря в отдельных районах республики ожидается туман.
Минск +4 +6, +4 +6
Гродно +3 +5, +3 +5
Брест +3 +5, +3 +5
Гомель +4 +6, +4 +6
Могилев +4 +6, +4 +6
Витебск +4 +6, +4 +6
26 декабря (четверг). Преобладание облачной погоды. Временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с, +2 +4.
27 декабря (пятница). Преобладание облачной погоды. Местами по городу кратковременный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 12 м/с , -1, +1
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