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Прогноз погоды на 25 декабря
Синоптическая ситуация погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося через северные районы нашей страны.
Внимание!
25декабря (пятница) ночью местами по стране ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог республики - гололедица.
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