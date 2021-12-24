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Прогноз погоды на 25 декабря

Hочью погодные условия на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, днем скажется влияние влажной воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. 25 декабря (суббота) на отдельных участках дорог республикисохранится гололедица.

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