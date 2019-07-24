ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 25 июля

Погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем в восточных и центральных районах страны скажется влияние фронтального раздела. Утром и днем 25 июля (четверг) в восточных и центральных районах страны местами ожидаются грозы, сильные дожди.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все