Прогноз погоды на 25 июля

Погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем в восточных и центральных районах страны скажется влияние фронтального раздела. Утром и днем 25 июля (четверг) в восточных и центральных районах страны местами ожидаются грозы, сильные дожди.