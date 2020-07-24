Прогноз погоды на 25 июля

Синоптическая ситуация в Беларуси: ночью погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы.



Внимание!

25 июля (суббота) в отдельных районах республики ожидаются грозы.



