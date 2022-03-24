Прогноз погоды на 25 марта

Погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный.