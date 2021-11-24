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Прогноз погоды на 25 ноября

Погодные условия в Беларуси будут определять теплая воздушная масса и малоактивный фронтальный раздел. В ночные и утренние часы 25 ноября местами на дорогах республики возможна гололедица.

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