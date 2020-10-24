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Прогноз погоды на 25 октября

25 октября погодные условия ночью и утром будут определять малоактивные фронтальные разделы. Днем на территорию Беларуси распространится влияние области повышенного атмосферного давления.

Ночью и утром 25 октября в отдельных районах республики ожидается туман.

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