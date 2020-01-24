Прогноз погоды на 25 января

Синоптическая ситуация в Беларуси. Ночью погоду будет определять атмосферный фронт, днем - неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с Балтийского моря. Внимание! 25 января ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица, днем местами по стране усилится ветер порывами до 15-18 м/с.



