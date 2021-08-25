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Прогноз погоды на 26 августа

Погодные условия будут определять атмосферные фронты, на остальной территории скажется влияние области пониженного атмосферного давления.

26 августа ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман.


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