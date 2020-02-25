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Прогноз погоды на 26 февраля

Синоптическая ситуация в Беларуси: Погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.26 февраля (среда) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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