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Прогноз погоды на 26 июня
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, медленно смещающийся в восточном направлении, вслед за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса.
Внимание!
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности)
26 июня (суббота) на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем местами град.
В дневные часы максимальная температура воздуха по востоку страны составит +30 +34°С, в отдельных районах +35 +36°С.
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