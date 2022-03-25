Прогноз погоды на 26 марта

Ночью погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с северных широт. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, по северо-востоку Беларуси с мокрым снегом. Ночью и утром местами по северо-востоку страны на дорогах гололедица. Утром и днем во многих районах страны ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, местами 21-24 м/с.