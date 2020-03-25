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Прогноз погоды на 26 марта

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погоду будет определять антициклон с центром над территорией Беларуси.
26 марта (четверг) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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