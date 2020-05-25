Прогноз погоды на 26 мая

Погодные условия будет определять неустойчивая воздушная масса.



Днем 26 мая (вторник) в отдельных районах страны



ожидаются грозы.



Минск +4 +6, +17 +19



Гродно +4 +6, +18 +20



Брест +5 +7, +18 +20



Гомель +7 +9, +16 +18



Могилев +5 +7, +19 +21



Витебск +5 +7, +20 +22



27 мая (среда). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с +17 +19



28 мая (четверг). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с +17 +19



