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Прогноз погоды на 26 мая

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Погодные условия будет определять неустойчивая воздушная масса.

Днем 26 мая (вторник) в отдельных районах страны

ожидаются грозы.

Минск +4 +6, +17 +19

Гродно +4 +6, +18 +20

Брест +5 +7, +18 +20

Гомель +7 +9, +16 +18

Могилев +5 +7, +19 +21

Витебск +5 +7, +20 +22

27 мая (среда). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с +17 +19

28 мая (четверг). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с +17 +19

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