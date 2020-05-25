Прогноз погоды на 26 мая
Автор:Редакция news.by
Погодные условия будет определять неустойчивая воздушная масса.
Днем 26 мая (вторник) в отдельных районах страны
ожидаются грозы.
Минск +4 +6, +17 +19
Гродно +4 +6, +18 +20
Брест +5 +7, +18 +20
Гомель +7 +9, +16 +18
Могилев +5 +7, +19 +21
Витебск +5 +7, +20 +22
27 мая (среда). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с +17 +19
28 мая (четверг). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с +17 +19