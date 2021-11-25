Прогноз погоды на 26 ноября

Погодные условия в Беларуси будут определять малоактивный атмосферный фронт и теплая влажная воздушная масса. Ночью и утром 26 ноября (пятница) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.



27 ноября (суббота) ожидаются сложные погодные условия: в отдельных районах страны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах - гололедица, утром и днем местами сильные осадки.



