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Прогноз погоды на 26 ноября

Погодные условия в Беларуси будут определять малоактивный атмосферный фронт и теплая влажная воздушная масса. Ночью и утром 26 ноября (пятница) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

27 ноября (суббота) ожидаются сложные погодные условия: в отдельных районах страны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах - гололедица, утром и днем местами сильные осадки.

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