Прогноз погоды на 26 сентября

Погодные условия на большей части территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по югу страны скажется влияние фронтального раздела. Внимание! В ночь на 26 и 27 сентября (четверг и пятница) в северо-восточных районах республики на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0, -3°С.